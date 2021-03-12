【綜合日本外電】周四國際奧委會（IOC）會長巴赫透露，中國奧委會提議為東京奧運的所有參與人士接種中國製疫苗，全數費用由IOC承擔。但消息公開僅一日就出現變故，周五日本政府表示接種疫苗一事從未獲IOC通知，並強調東京奧運維持「不以接種疫苗為前提」的原則下舉行，堅拒國產疫苗。

IOC周四宣佈收到由中國奧委會的提議，將會為參加2020東奧以及2022年北京冬奧的所有運動員、教練、傳媒、義工及官員提供接種中國製疫苗。不過消息一出後，引起日本國內輿論嘩然，日本奧運大臣丸川珠代在周五的內閣會議記者會上為事件澄清：「我們事前沒有聽說過這件事，IOC亦沒有跟我們作過任何協調。」兩方口徑並不一致。

運動員擔心有副作用

日本共同社早前已訪問多位日本運動員，部份人擔心疫苗會令身體產生不良副作用。更有人明言，假如無法證明疫苗是完全安全的話就不希望接種。周五東京奧組委及殘奧委與日本各項體育運動協會代表舉行視像會議，據日本傳媒指，會上有協會成員對於接種疫苗的方式及具體時間表示擔憂。不過東京奧組委方面則強調，日方仍然維持以不強制接種疫苗下舉行東京奧運的原則，同時IOC至今仍未修改早前公佈的安全守則，依然容許運動員自行決定是否接種疫苗。