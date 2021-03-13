大阪櫻花周六在日職聯賽，作客以4:1大勝FC橫濱，當中38歲前日本國腳大久保嘉人，更攻入個人今季第五球，再一次改寫由他自己保持的J1史上入球紀錄。

櫻花開賽後25分鐘先藉前鋒豐川雄太的入球打開紀錄，半場領先1:0。易邊後10分鐘，謝明良為FC橫濱追成1:1平手。五分鐘後，大久保嘉人接應松田陸的右路傳球一頂入網，協助客軍領先2:1。大阪之後繼續佔盡優勢，並由同樣是後備上陣的加藤陸次樹與高木俊幸，在87分鐘及補時5分鐘各建一功，為客軍鎖定4:1勝局。

大久保嘉人今季重返母會櫻花後表現神勇，在五場聯賽已入了五球，將由他自己保持的日職累積入球紀錄，推高至190球，進一步拋離在上季結束後掛靴、以161球排第二的佐藤壽人。

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