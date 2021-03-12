周六英超早場賽事，車路士作客挑戰列斯聯。自從領隊杜曹執教車路士後，藍軍各項賽事11場保持不敗，而且對上四場皆保持清白之身。雖然今季列斯聯攻強於守，不過最近進攻啞火，近兩場也無法攻破對手大門，而且防守不穩的問題始終未有改善，難在近況極佳的車路士身上搶分，客隊讓半/一必捧上盤。（球賽編號：星期六23；now611及621台今日8:30pm直播） 文：王杰

上場車路士在主場以2:0輕取愛華頓後，聯賽繼續守在第四名，杜曹執教後藍軍改踢三中堅陣式，防線變得極穩陣，11場不敗的走勢當中只失了2球，而且其中一球更為烏龍球，防線予人信心十足，老將堤亞高施華已傷癒復出，此役有望回歸正選統領防線。前線方面，本來被視為「水貨」的夏維斯上場踢出代表作，今場預計會夥拍美臣蒙特以及基奧特正選攻堅，迪姆華拿或先列後備，入球不成問題。

列斯聯近五輪聯賽，只曾於主場3:0大勝過修咸頓，其餘四戰全敗。上輪作客韋斯咸雖然表現不俗，惟最終仍以0:2落敗。即使中場大將加雲菲臘斯已復出，但依然難掩蓋球隊防線漏洞多的問題，而且首席射手、今場倒戈相向的班福特近5戰僅入1球，拖累球隊攻力也受到影響。首循環列斯聯作客在先入一球的情況下，被車路士反勝3:1，考慮到列斯今季迎戰Big 6球隊輸多贏少，上盤值捧。

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