周五英超獨腳戲，飽受護級壓力的紐卡素主場迎戰阿士東維拉，兩軍激戰超過80分鐘均互無紀錄，然而比賽在最後十分鐘風雲變色，紐卡素一對中堅成為了主角，先有施亞蘭奇勒於86分鐘的烏龍球令喜鵲落後，幸球隊隊長奇勒的中堅拍檔拿修斯在94分鐘建功，成功協助紐卡素1:1逼和維拉，搶回寶貴一分。

今場賽事客軍主將基亞利殊仍要缺陣，上半場兩軍極威脅埋門不多，戰至下半場尾段兩軍開始「搏槌」，先在82分鐘紐卡素的積及梅菲，禁區內避過維拉守衞後右腳射門，皮球不幸中楣彈頂出，未能替主隊領先。86分鐘，維拉馬特泰基特左路傳中，奧尼屈堅斯禁區內插水式頭槌，皮球省中紐卡素中堅施亞蘭奇勒，隨即改變方向中楣彈入，這記烏龍球助客軍維拉在完場前4分鐘取得領先。

隨後主隊紐卡素大軍壓上，反而令維拉有更多反擊機會，惜杜格拉斯雷斯、安華艾加斯、約翰麥甘尼先後起腳，以及奧尼屈堅斯單刀機會，均未能替維拉鎖定勝局。終至補時4分鐘，主隊紐卡素的積及梅菲左路傳中，隊長拿修斯近門頭槌破網，早前擺烏龍的施亞蘭奇勒立即上前擁抱拿修斯慶祝，結果紐卡素成功在最後一刻以1:1逼和維拉搶回一分。

賽後主隊紐卡素以28戰積28分，領先排尾三的富咸只有兩分，護級壓力仍大，至於維拉則以27戰積41分，暫列聯賽榜第9位，距離第4位的車路士9分但少賽一場。

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