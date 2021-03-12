英超榜首曼城周六再次出擊，作客護級分子富咸。 曼城周三重上勝軌再次建立榜首14分領先優勢，今仗牌面上雖遠勝富咸，但主隊近期表現實在不差，加上藍月近期征戰頻頻兼有下周二歐聯16強次回合後顧，預計今場難再大勝，富咸受讓一球/ 球半，博下盤。 文：何西

曼城在周日英超曼市打吡，賽前被看好下卻以0:2不敵曼聯，各項賽事21場連勝的紀錄亦隨之結束。重新上路的曼城在周三補賽馬上重返勝軌，在主場以5:2大勝修咸頓，並將榜首領先優勢重新拉開至14分。

藍月在今季四大戰線仍保持爭標希望，重奪英超無疑是主帥哥迪奧拿的重要目標，但球隊賽程頻密，踢完今仗後馬上便要準備下周二歐聯16強次回合再戰慕遜加柏。 雖然曼城坐擁首回合領先2:0的優勢，但絕非哥帥掉以輕心的理由， 加上該場原屬主場比賽已移師往匈牙利中立場進行，預計哥帥將要作出更多準備，今場作客富咸勢輪換。

曼城比賽頻密，儘管每仗都是以爭勝為目標，但當中亦有不少在領先情況下，將節奏減慢的情況，只求達成全取三分目標便可。曼城最近5場英超僅2場淨勝對手超過1球，今仗面對近期防守穩健的富咸，難望大捷而回。

富咸今季升上英超，季初戰績強差人意一直處積分榜下游；不過球隊自去年12月起始見起色，最近17場聯賽僅4次落敗，接連取分下目前與少賽1場、17位的白禮頓同得26分，雖仍身處降班區域，但至少已看到逃出生天的希望。富咸近期走勢佳，即使和局收場次數不少，但對於一支以護級為目標的球隊而言，每一分都是非常重要，球隊最近表現更上一層樓，最近7場英超僅1次落敗期間只失2球，並獲得三場勝仗，包括在上輪爆冷作客擊敗衞冕的利物浦。領隊柏加賽前透露，今場迎戰曼城富咸會先求穩守再伺機反擊。富咸僅有中場卡亞尼與副選門將羅達克養傷，對球隊影響有限。

曼城距離重奪英超冠軍越來越 近，今場造訪富咸無疑可被看高一 線，不過富咸近況理想，尤其以防 守特別出眾，預計曼城最多只能小 勝而回，主隊受讓一球/球半，下盤值博。

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