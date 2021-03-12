國際米蘭前鋒盧卡古今季腳風繼續順，帶領球隊在意甲高踞榜首，個人也累積18個聯賽入球，僅次祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度（C朗）。這位比利時「魔獸」自揭狀態大勇之謎，是因為接受了隊內營養師建議，採用了地中海飲食法。

盧卡古效力曼聯時被批評體重超標，速度及轉身都緩慢，但來到國際米蘭後，該隊營養師為他精心揀選飲食餐單，採取了地中海飲食法，即吃用蔬菜沙律、魚、雞胸肉及低卡路里的意粉等，這套飲食法不只可減體重，還能促進心血管功能，體格也更健康強壯。

這位在比賽日踢完比賽後會吃兩碟低卡路里意粉的前鋒，稱這個餐單不會令人捱餓，但就能保持體格：「自從加入國際米蘭後，我改變了飲食習慣，可以說我從未感到自己如此強壯。我不會改變這種飲食方式，因為我們必須擁有非常強壯的體質，而且會跑步很多，而我遵循這種生活方式，在球場上的感覺也更好，感覺自己更有活力和更快。」

盧卡古也坦言為跟隨這個餐單，他現在已不再吃油炸食品和薯仔：「我喜歡碳水化合物、一些甜的薯仔、黑米等等，一些意大利的美食也深受我喜歡，但現在不能了，我只會在賽後去補充一些碳水化合物，但那通常只是兩包薯仔做成的丸子，或者低卡路里的意粉。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！