近日祖高爾談及職業生涯最難應付的球員，是前阿仙奴中場韋拉，並透露對方賽後曾主動要求更換球衣，令他以為自己終於得到對方肯定，不料韋拉最終卻將祖高爾的球衣，轉贈了給一名球會廚師。

現年39歲的祖高爾，回憶起當年效力韋斯咸時，與阿拉奴中場韋拉對抗的情況：「我記得和韋拉對抗時，我們就像兩種不同的生物，我總是從他身上彈開，場面非當尷尬。」

「你根本沒有辦法從他腳下搶去皮球，有一次他輕輕拍了我的肩膀，問我可否把球衣交給他，當時我以為自己得到了韋拉的認可。」祖高爾當時還向隊友卡域克說：「韋拉想要我的球衣，我想他會把球衣掛在牆上。」

不料兩天後，祖高爾發現他的球衣，最終轉贈了阿仙奴一名廚師，該人正是韋斯咸的球迷，看來一切都只是祖高爾「想得太多」，令人哭笑不得。

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