前芬蘭國腳麥柏倫於2019年4月上任香港足球代表隊主教練，合約為期兩年，即本月屆滿，不過，因受武肺影響，賽事再三延期，足總正與他商討續一紙為期三個月的短約，讓他先領軍完成世盃外，麥帥坦言希望續約，以求領軍。

54歲的麥柏倫於2019年4月接替「跳船」的加利韋特成為港隊新任主教練，首要任務是領軍出戰2022世界盃外圍賽分組賽，以及同年12月的東錦決賽周，其合約因新五年計劃（「展望2025策略計劃」）啟動而順延至今年本月結束。

麥柏倫受訪時承認，目前與足總的合約已屆滿，並正商討一份為期三個月的短約，先帶隊到6月完成餘下3場世盃外，之後再研究是否留效領軍踢亞盃外：「目前正與足總討論合約，現時的計劃是延長三個月，其餘之後再作商討，疫情令很多事情出現很多問號，現首要展開備戰，我希望可先延長合約，疫情下充滿挑戰，很多事情令人沮喪，但個人很愛在香港工作，這兒的人很勤力，也有動力，沒東西令我不想留在香港。」

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