「西甲專家」鄭兆聰，上周推介馬德里打吡入球細，結果馬體會與皇馬各一言和，順利開出細盤；今周西甲就有打吡戰，由西維爾主場鬥貝迪斯的塞維利亞省打吡，聰仔看好歐聯出局的西維爾，可以反底擊敗貝迪斯，推介主W。

聰仔覺得西維爾接連在西盃及歐聯出局，面對來勢洶洶的貝迪斯；雖然近績平平，但表現並非太差，像周中歐聯16強次回合對多蒙特時先失兩球，但球隊未有因此放棄，劣勢下連追兩球，總算終止連敗走勢。加上貝迪斯縱4連勝，但面對強隊表現平平，上月就主場不敵巴塞隆拿，今仗也難保不敗。

丘建威則推介周日的英超，修咸頓主場對白禮頓；丘仔認為慘情球隊白禮頓今季整體表現其實不錯，沒有經歷太長時間的低潮，可惜多場賽事都沒得到幸運女神眷顧，今季英超經已錄得14次中柱或中楣，本應和局的賽事最終飲恨見負，而有些原本該勝出的賽事也只能夠痛失兩分，跟富咸一樣取得11場和局，成英超和波王。面對防守差勁的修咸頓，以白軍上半場表現強勁，所以預計上半場有機會領先，所以推介白禮頓「半勝」。

譚拔士繼續推介英冠賽事，由前英格蘭及曼聯球星朗尼任領隊的打比郡，目前排在英冠第18位，護級壓力未算太大，球隊周六主場面對中游的米禾爾，有條件全取三分，打比郡主W作為今周重心之選。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六38打比郡勝(2.57)

丘建威 星期日18白禮頓半勝（3.15）

鄭兆聰 星期日53西維爾勝(1.85)

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