NBA東岸三強76人、網隊及公鹿周五分途出擊，展開下半季征途。其中網隊續缺杜蘭特（Kevin Durant，KD）下，靠K艾榮（Kyrie Irving）狂轟40分以121:109手刃舊東家塞爾特人。同時，76人亦在缺雙星下輕取公牛，公鹿更以33分之差大炒紐約人。3強為爭東岸1哥之位，下半季繼續鬥得燦爛。

文：亨少

雖然明星賽已過，但網隊仍未等到KD傷癒回歸，教練尼殊（Steve Nash）受訪時就指KD下周將再接受檢查，現時仍未有回歸的時間表，不過近期靠雙星艾榮及夏登（James Harden）照樣贏到開巷。今仗網隊戰至第4節拉開10分差距，雖然尚餘4分鐘時綠軍一度追至僅落後僅2分，但其時艾榮連取兩記三分球，個人獨取八分保住勝局。賽後這位星級控衞表示一直享受最後關頭的比拼：「雖然籃球要打48分鐘，但我一直說自己最享受第四節分勝負的時間，這是籃球美妙的地方。」

格芬場邊為新隊友打氣

今仗再贏之後，網隊近12仗已經贏出11場，繼續只緊追一哥76人。剛加盟網隊的比歷克格芬（Blake Griffin）未趕及披甲，但今場有到場為新隊友打氣，於場邊觀戰。76人周五則要作客面對公牛，雖然艾比迪（Joel Embiid）及賓西蒙斯（Ben Simmons）兩位球星接受隔離缺陣，但全隊表現爭氣，多達七人得分上雙，以127:105輕取公牛續保1哥位。今仗交出「雙雙」18分12籃板的老將懷特侯活（Dwight Howard）賽後指，缺少兩大球星球隊仍贏波，足證全隊狀態極佳。

PJ特加變最後拼圖

至於去季東岸一哥公鹿完上半季前復蘇，周五在「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）僅打29分鐘，就交出24分、10助攻、10籃板的「大三元」，加上全隊投射命中率高逾五成，最終以134:101大炒紐約人，穩居三哥之位。東岸三強的優、缺點同樣明顯，網隊攻守要取得平衡、76人要提升進攻效率，至於公鹿則要改變鬥強隊就腳軟的弱點。可以預期，東岸三強都會在轉會死線前增兵，而周五突然爆出拒絕再為火箭上陣、一心求去的PJ特加（P.J. Tucker）有望成為改變聯盟格局的重要拼圖。其外投、防守一至五號位，以及搶籃板的能力都是三強趨之若鶩，勢必爭崩頭。