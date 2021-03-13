意甲班霸祖雲達斯在歐聯16強出局後，當年收購葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（C朗）務求贏得歐聯的政策，再次失敗告終，祖記還要背負C朗高達3,100萬歐元的年薪。故在歐聯出局後，外界已有傳祖記決定止血，將會出售明夏才合約到期的C朗，意媒甚至報稱祖記願意在今夏，以最少2,900萬歐元（約2.7億港元）的價錢放售C朗，除了巴黎聖日耳門（PSG）之外，當年以1億歐元賣走C朗的皇家馬德里，亦有意作出回購。

C朗加盟後，祖記近3季歐聯都在淘汰賽8強及16強出局，意大利傳媒《Football Italia》報稱，祖記如果決定放售這位葡萄牙球王，將會標價至少2,900萬歐元，希望能收回當年高達一億歐元的部份轉會費。報道續稱，祖記目前不考慮與C朗續約，祖雲達斯體育總監柏拉迪斯周二在祖記出局前已指出：「幸運的是，C朗還有一年的合約，所以我們有時間與他談判，這不是當務之急。」

36歲的C朗將被超旬價放售的消息傳出後，除了因C朗的經理人文迪斯，與PSG主席艾加拉費關係密切，從而令C朗與PSG扯上關係之外，最新消息指出文迪斯更與C朗的前東家、皇家馬德里商討回歸銀河艦隊的可能。

對於外界傳C朗將會回歸之際，皇馬教練施丹在周六帶隊主場迎戰艾爾切的西甲賽前記者會，亦被記者問及有關C朗回歸的看法，施丹坦言：「大家都知道C朗對馬德里有何意義，他在這裡所做的一切，以及我們所有人對他的情感，他在這裡創造了歷史，他是偉大的。」

然而施丹續指：「不過他現時是祖雲達斯的球員，他在那裡表現很好，我不能告訴你任何事，必須要尊重這些東西。」

C朗自09年加盟皇馬後，曾為皇馬贏過5次歐聯冠軍，自己更成為了歐聯射手王，然而效力9季後在18年夏天被皇馬賣走，事後曾透露自己離開皇馬的原因，是由於皇馬主席佩雷斯把自己當作搖錢樹，感覺自己不再重要。盛傳教練施丹贏得歐聯三連冠後離開皇馬，亦是由於不滿球會決定要賣走C朗，才選擇辭職；不過施丹於19年3月已重掌皇馬，並獲得更多的權力，相信亦有助推動C朗回歸皇馬。

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