作為全球盛事，不少人都期待人生中有機會親身欣賞奧運賽事。不過因為疫情關係加上日本政府的入境禁令，海外人士於今屆東京奧運入場的機會已微乎其微，只待正式公佈。不過，近期日本奧委會主席山下泰裕接受《日本時報》訪問時，就表示為安全起見東京奧運可能「零觀眾」，全程閉門作賽。

早前《共同社》已經引述消息人士指，日本政府傾向不開放予海外人士赴日入場欣賞奧運，雖然包括東奧奧組委主席的橋本聖子其後澄清現時未有定案，但以現時全球疫情情況機率甚大。至於是否開放予日本國民及在日人士入場，東奧組委及日本政府曾表示將會4月尾再作商討。

而作為前日本跆拳道選手，現年63歲的日本奧委會主席山下泰裕就表示，作為過來人他清楚運動員錯過奧運的感受。1979年前蘇聯舉兵入侵阿富汗，多國以表態不滿，決定杯葛80年莫斯科奧運，而山下泰裕當年就錯失贏得金牌機會，雖然4年後於洛杉磯如願以償贏得金牌，但依然會感到遺憾，「對觀眾來說，只是四年一次的事，但對運動員，如果未能出戰奧運可能是終生的遺憾。」

而山下表示，現時的奧運仍有幾種情況可發生，最好當然是觀眾可以入場，但亦指出如果為安全着想，以所有人的安全為大前堤下，無觀眾下舉行比賽亦並非不可能。

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