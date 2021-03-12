今季銳意擴軍的理文周六下午3時在將軍澳運動場上演的港超聯誓破第七位的冠忠南區，以求追趕前列球隊。

理文今季積極組軍，在菁英盃以不敗戰績取得四強席位，但聯賽開程不太利，首戰2:2和傑志，次仗激戰下2:3不敵東方龍獅，之後大勝升班馬晉峰打開聯賽勝門；上場在射手尼迪利掛靴離隊後，0:0悶和愉園，目前四戰得五分排第四位，落後榜首傑志六分。

聯賽四戰僅一勝，理文在餘下賽程的目標相當清晰，就是全力搶分，以確保躋身前四的爭標組。不過，該隊在尼迪利離隊後，前線改以前南韓小國腳前鋒金承龍任箭頭，上場所見效果只是一般，此戰面對地區隊南區，其進攻將進一步受考驗。

至於南區在聯賽有個不俗的開季，首戰四球大勝飛馬，之後3:3和標準流浪，可是過去兩場，先1:2不敵傑志，上場慘吞東方龍獅五蛋，而教練兼球員列文坦言上場大敗是好好一課，希望球員從中學習及成長。南區賽前的好消息是日援中場川瀨浩太及球隊首席射手史提芬彭利拿復操，另外，守衛唐道碧可回到首發陣容內。

列文說：「球隊上場多名主力缺陣，表現在水準以下，但作為建立中的球隊要從錯誤中學習。理文投放相當多金錢在球隊，今季想爭好成績，而球隊此戰將以較完整陣容出戰，且看能否收狹與強隊之間的差距。球隊士氣不俗，希望有進步表現。」

港超聯周六賽程

3:00pm：理文[4] vs 冠忠南區[7]

場地：將軍澳運動場

票價：$80及$30(長者及學生票)

註：[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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