一位巴西球證被鏡頭捕捉到在一場巴西盃開賽前幾秒，在球場中圈隔着自己的短褲，公然小便起來。

正所謂人有三急，有時忍不住就忍不住，而過往也試過有連尼加及列文等名宿，在球賽進行期間無法抽身離開，結果要在場內就地「解決」。至於這次的主角，就是一位叫沙拉芬的球證，周四執法博維斯塔SC主場對戈亞斯的首圈巴西盃開賽前，被當地電視台拍到他小解的畫面。

當時，評述介紹今場執法球證，而鏡頭剛好移到背對鏡頭站在球場中圈的沙拉芬，「鬼崇」地回頭望了一望，之後突然見到有液體在他的褲管湧出。電視台之後捕回一個他正面的鏡頭，清晰見到他鬆一鬆自己的褲頭，然後水狀液體就在雙腳間流出，其短褲近生殖器官位置也濕了一大片，但他則好像若無其事般，準備鳴哨比賽。

雖說最好不要耽誤開賽時間，但作為球證，沙拉芬確實有權去一去廁所，然後遲少少「吹雞」。大部份網民對這場博維斯塔SC贏3:1的賽果毫不關心，只熱烈地討論這個賽前小插曲，有人更笑說：「那不是尿，是球證在球場上灑聖水，以保佑比賽可順利進行，不會出現暴力場面。」

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