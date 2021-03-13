周五意甲阿特蘭大憑柏沙歷梅開二度，加上路爾斯梅利爾的入球，在主場以3:1擊敗史柏斯亞，為周中歐聯16強生死戰，作客皇家馬德里先壯聲威。

阿特蘭大在歐聯首回合以0:1落後給皇馬，為應付下周二這場次回合生死戰，今場領隊加斯柏連尼收起了哥倫比亞射手杜雲沙柏達，僅以他的同胞路爾斯梅利爾配合伊利錫攻堅。上半場柏沙歷又曾頭槌攻門中柱，戰至下半場53分鐘，柏沙歷接應伊利錫的傳送禁區內射入，替主隊領先1:0。

兩分鐘後，梅利爾禁區邊熨射得手，為阿特蘭大擴大比數至2:0；73分鐘，柏沙歷接應後備上陣的沙柏達直線傳送，禁區內輕鬆射入，助阿特蘭大領先至3:0，雖然客軍有羅拔圖碧高尼於81分鐘破蛋，但仍無損主隊贏3:1全取三分，賽後阿蘭特大以27戰積52分，兩分力壓少賽一場的羅馬升上第四位。

賽後教練加斯柏連尼坦言，已將專注力放在皇馬身上：「我們不要去那裡散步，這將是很難劣轉的賽事，在首回合我們踢了一場很受傷、非常防守性的比賽，當時我們不能以11人打11人，我們會想繼續前進，我們將會自豪地發揮自己，並不會輕易妥協。」

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