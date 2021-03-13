闊別F1兩年的兩屆世界冠軍艾朗素，在新賽季將會重返易名艾賓（Alpine）車隊的雷諾。不過，這位39歲西班牙老將上月在瑞士踩單車時遇到交通意外，導至顎骨受創，今季將要鑲上兩塊鈦金屬板出戰。

「我預計不會有甚麼問題。」正在巴林出席F1季前試車活動的艾朗素說。「在專業及駕駛層面上，百分百沒有問題。我會待賽季完結之後，才把鑲在上顎的兩塊鈦金屬板移除。」

艾朗素於上月11日，在瑞士盧加諾的住所附近踩單車時被車撞倒，面部嚴重受傷，上顎骨骨折。他表示，意出外他被迫休息了9至10日，但近兩周已能進行全面的訓練，完全沒有問題。

曾在05及06年再度稱霸F1的艾朗素，近兩一度轉戰印第500賽及及達喀爾拉力賽，但最終決定重返F1賽場，與艾賓簽約兩年。作為今季揭幕戰的巴林站賽事，將於本月28日上演。

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