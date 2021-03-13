相信唔少曼聯球迷都會記得碧比呢件超級水貨，家下都只係30歲嘅佢已經喺西班牙搵食咗好多年，呢幾季都係踢喺西乙嘅華歷簡奴。就喺周五對薩拉戈薩嘅西乙比賽，碧比仲好似基斯坦奴朗拿度（C朗）上身咁射入咗一球成35碼嘅超遠罰球，仲帶領球隊落後兩球之後反勝3:2。

呢位葡萄牙翼鋒2010年就以700萬鎊加盟紅魔，但查實領隊費格遜都未真係睇過佢踢波就簽咗佢，加盟咗一季踢過兩次英超，但最主要就係英聯盃上陣。雖然碧比速度都唔錯，但佢啲出波認真出事，出波吓吓都好似射波咁一嘢轟出嚟，都成為唔少球迷嘅笑柄。

入咗紅魔一季之後大家都當然知碧比有幾多料喇，所以之後就好似人球咁被曼聯借嚟借去，最終16年正式離開紅魔去咗西甲嘅艾巴，之後再轉會去華歷簡奴，仲跟埋隊波落乙組。禮拜五嘅西乙對薩拉戈薩一戰，華歷簡奴29分鐘就已經失咗兩球，但去到41分鐘碧比操刀一球35碼嘅罰球，個波一支箭咁直飛網仔對面龍門想撲都撲唔到，幾有C朗「落葉射球」嘅功架。而因為呢球靚波追近，華歷簡奴下半場再入多兩球，最後仲3:2反勝對手全取三分。

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