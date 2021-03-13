剛於歐聯16強不敵利物浦出局的德甲球會RB萊比錫宣佈，成功從荷甲阿積士簽入19歲小將波貝比，雙方簽約至2025年夏天結束。

波貝比早於去年10月首次為阿積士聯賽上陣，今季為阿積士上陣11場已攻入4球，當中包括曾在歐洲賽上陣，同時他亦是荷蘭國家隊青年軍，在青年軍賽事上陣37場攻入26球，入球能力不錯，是歐洲其中一名新星。萊比錫方面讚揚波貝比是一名年輕、有活力及堅定的球員，非常適合成為球隊一員，很高興波貝比在歐洲頂級球會中，選擇了萊比錫。

至於波貝比簽約後則稱：「RB萊比錫是一間很好的球會，正在踢了一個令人驚喜的球季，拿高士文是一名年輕及非常好的教練，我可以學到很多。球隊很穩陣而且非常團結，我很期待加入球隊，當然亦想上陣幫助球會取得成功。」

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