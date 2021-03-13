周五NBA常規賽，湖人主場迎戰溜馬。雖然頭三節作客的溜馬一直保持着領先優勢，不過去到末節湖人就有古斯馬前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）轟入全場24分當中的15分，加上勒邦占士（LeBron James）貢獻18分、10助攻及3籃板，助紫金軍團成功以105:100反勝溜馬，終止二連敗走勢。不過同日湖人又宣佈，已經休戰一段時間的安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），因為阿基里斯腱舊患以及右小腿受傷的關係，仍需要至少休息多兩星期，在3月末湖人隊醫會再作評估。

此役溜馬主將博丹（Malcolm Brogdon）在上半場就攻入23分，第二節球隊更一度領先湖人10分，隨後溜馬一直帶着領先優勢直至末節。去到第4節就迎來古斯馬大爆發，連續攻入15分，最終全場比賽交出24分、1助攻及13籃板的成績，成為球隊反勝溜馬的功臣。不過直至最後9秒，溜馬一次邊線球失誤被樸比（Kentavious Caldwell-Pope）搶走，最終令溜馬失去最後一擊的機會，而湖人在全場有4人得分上雙的情況下，以105:100反勝溜馬。

同日湖人宣佈，自從2月中因為小腿受傷之後就一直缺陣至今的AD，雖然現時康復進度良好，而且經隊醫檢查後已經批准AD進入下一階段的康復，不過要在三月尾再作評估估。接下來的湖人的8場比賽，AD已經鐵定無緣上陣，至於湖人教練禾高（Frank Vogel）就表示，球隊需要謹慎對待AD的傷勢，希望可以讓這位湖人球星健康參與季後賽。

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