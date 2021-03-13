職業生涯曾效力過利物浦、皇家蘇斯達、貝迪斯、莫斯科中央陸軍等歐洲球會的智利國腳麥克干沙利斯，其妻子妮維娜透露36歲的麥克干沙利斯日前心臟病發，被送院搶救後目前正在醫院留醫，情況已有所好轉。

妮維娜在IG上傳了一張與麥克干沙利斯的黑白合照，並寫道：「我一生的的摯愛，我的靈魂伴侶，你給我帶來多大的震撼，過去的數晚真是很糟糕，充滿不確定性的日子，真是令人恐懼。」

「我寫這些東西時，他仍然在我們身邊，已經有所好轉了，所有東西可以在瞬間改變，生活總是為我們帶來震驚及考驗，雖然仍處於恐懼當中，但憑信念、力量和希望，我們將可以走出所有不幸的時刻，我想你永遠陪著我，馬克。」

現年36歲的麥克干沙利斯，05年夏天被剛奪得歐聯冠軍的利物浦，從西班牙球會阿爾巴塞特簽入，但由於無法取得工作證，所以首季被借回西甲效力皇家蘇斯達，一年後獲得西班牙護照的他重返紅軍，為利物浦上陣過25場並攻入2球，翌季被紅軍以500萬鎊轉會費售回西甲效力貝迪斯，隨後這位智利國腳職業生涯開始走下坡，但在2016年成為協助智利贏得美洲國家盃冠軍，並為智利國家隊上陣過56場攻入6球，2019年正式掛靴。

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