顧錦輝出道於地區球會荃灣，三季後轉投勁旅東方。短短效力一季，就獲南華班主林建岳邀請「上山」，加盟這支港甲班霸，成為球隊重心球員。除顧錦輝外，其時「少林寺」坐擁山度士、陳炳安、陳發枝等多名猛將，陣中有八個港隊正選球員，故在勁敵精工、寶路華解散一度稱霸港甲盡攬錦標，包括在1990-91球季造出五冠佳績。及後，南華面對東方及快譯通的挑戰，顧錦輝仍一直為球隊鎮守中路，至38歲高掛球靴。

退役後顧擔任球隊助教，與南華捱過「全華班」低潮重上高峯。不過，2014年時任班主羅傑承離任，新上場的張廣勇未能延續氣勢，球隊連續三季四大皆空。南華在短短征戰三季港超聯就宣佈退出，申請「自降」甲組，專注培育年輕球員，更將足球部被清空，只剩下老臣子顧錦輝一人。在加路連山道渡過近40個寒暑，外號木咀的他不諱言未曾想過有這一日：「南華由足球起家，歷史咁長，真係冇諗過會自降唔踢港超聯，自己都有唔開心。」現時他在南華主要執教興趣班，亦不時到場支持落戶甲組的南華。據報南華體育會重建將近完成，顧錦輝認為若球隊能有自家球場作訓練，對南華衝超有很大幫助：「如果有自己球場係最方便，唔使周圍走，就算港超球隊都係得好少有私人球場，如果真係有機會上返港超聯，對本地球市幫助都好大。」

顧錦輝小檔案

別名：木咀輝

出生日期：1961年1月27日（60歲）

身高：1米81

位置：中堅、防守中場

教練資格：亞洲足協B級足球教練牌照

現職：南華興趣班教練、灣仔區隊教練

曾效力球會：荃灣、東方、南華

代表港隊次數（入球）：45次（5球）

個人榮譽：

香港足球先生（86/87）

香港足球明星最佳11人（86-92、95-97）

總督盃 最佳防守球員（93/94）

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