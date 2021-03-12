周五意甲早場，拉素主場面對榜尾的克羅托內，雖然球隊早段有米連高域沙域先開紀錄，但客隊有尼日利亞前鋒尼雲克禾曾為球隊兩度追和，幸後備入替的厄瓜多爾前鋒卡些度尾段建功，助球隊以3:2奠勝。

各項賽事已經三連敗的拉素今仗15分鐘就開紀錄，史堤芬拉度左路傳中，尾柱的米連高域沙域右腳撞射破網，射成1:0；29分鐘，客隊的尼日利亞前鋒尼雲克禾禁區頂一記快腳篤射，為球隊追成1:1。39分鐘，接應傳中的恩莫比尼傳給路爾斯阿拔圖，後者禁區頂第一時間射近柱，為球隊以2:1回更衣室。

換邊後4分鐘，克羅托內一次快速反擊，尼雲克禾壓入禁區後地波傳中，祖利亞美斯亞斯被對方中堅史堤芬拉度踢跌，球證直指12碼，尼雲克禾一射中鵠，為球隊追成2:2。

78分鐘，祖利亞美斯亞斯放直線給列斯普利，後者單刀被連拿救出；1分鐘後，拉素左路傳中，米連高域沙域的近射亦被對方門將哥達斯救出。84分鐘，拉素後備入替的干沙路艾斯卡蘭迪禁區頂起腳射門，皮球省中卡些度，後者借機窩利抽身破網，最終助球隊以3:2擊敗對手，全取3分。

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