周六澳職墨爾本勝利主場迎戰阿德萊德聯。前者剛在打吡戰被墨城大炒，今季攻不強守不穩；對手阿聯強勢三連勝，新兵中場奇治葛雲迅速融入球隊，作客力足全取三分，平手盤必取阿聯。

勝利上仗打吡戰，竟然以0:6大敗予墨城腳下，除了個別球員如羅比古斯、布洛斯咸尚保基本職業球員態度，其他球員猶如一盤散沙，防守欠積極，進攻亦乏力，教練巴拿賽後狠批球員，直言戰果不能接受。堂堂2018年季後賽冠軍，勝利近年每況愈下，今季更淪為包尾分子，近6戰輸足5場，開季至今累積失23球，也是澳職失波最多球隊。雖然勝利尚保明星球隊風格，基斯泰迪、卡林麥馬拿文、積及畢打菲特都是薄有名氣，但卻欠缺領軍作用，老牌隊長布洛斯咸今季又飽受傷患困擾，未能長期上陣。後防方面今季簽入新西蘭國腳哥甘比，頂替轉往丹麥搵食的羅倫士湯馬斯擔任正選門將，但此子明顯「唔夠班」。

阿聯上仗擊敗紐卡素噴射機後取得三連勝，回勇主因是球隊簽入翼鋒奇治葛雲，以代替因傷收「咧」的干斯坦度普路斯。這位澳洲國腳曾效力阿聯，重返球隊完全沒有適應問題，上仗兩場均有入球，加上他的個人突破能力，大大減輕史提芬莫克、杜米祖歷等球員壓力，阿聯鋒線更見銳利。阿聯除干斯坦度普路斯外，基本可以強陣作客，首循環交手阿聯已主場1:0擊敗勝利，今仗可以添食。

悉尼嘆慢板「細」波格

另外同日澳職頭場，由FC悉尼主場鬥紐卡素噴射機；FC悉尼上仗贈西部聯雙蛋，終止四場不勝走勢，不過節奏仍緩慢；噴射機近況甚差，2連敗之餘只入1球，攻力疲弱只求穩守，宜取入球「細」。（球賽編號：星期六10；無綫myTV Super901台今日2:05pm直播）

文：牽牛