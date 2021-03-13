周日熱刺將作客宿敵阿仙奴，上演北倫敦打吡大戰，賽前熱刺領隊摩連奴坦言，自己只會向上看而不會向下看，暗寸阿仙奴排名比熱刺低，不把對手望在眼內。

過去四季，熱刺在英超最終排名都高過宿敵阿仙奴，本輪前熱刺排在第7位，比起第10位的阿仙奴多7分，賽前熱刺領隊摩連奴表示：「我會向上看，我不會向下看，如果阿仙奴領先我們7分，我會看著他們，但因為是我們領先他們7分，所以我不會向下看。」

摩連奴又稱：「我們總是期待下一場比賽，如果不是阿仙奴而是維拉或紐卡素，接下來的比賽都會以相同的感覺去進行，我們覺得理應排在聯賽榜更好的位置，我們想爬升所以需要獲得分數。不管對手是誰，不管這是場倫敦打吡，這是一場英超聯賽，三分是我們嘗試爭取的事。」

不過他又補充指：「雖然我們與阿仙奴之間存在競爭，但我還是會尊重他們，阿仙奴是一間擁有悠久歷史的大球會，並像我們一樣想建立一個更好的未來，我是完全尊重他們的。」

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