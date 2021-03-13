周日西甲位列第三的皇家馬德里主場迎戰榜下游的艾爾切，球隊終於迎來養傷一段時間的隊長沙治奧拉斯復出，但久攻不下被對手61分鐘一次角球攻勢得手先落後。然而年屆33歲的賓施馬再一次成為皇馬的救世主，先以一頭頭槌扳平，更在補時階段射入一記妙絕窩利絕殺對手，領銀河艦隊以2:1險勝艾爾切。

皇馬周中要迎接歐聯次回合對阿特蘭大的比賽，所以雖然有沙治奧拉莫斯及賓施馬任正選，但卻奧斯及莫迪歷就得到休息機會，位置由費達歷高華維迪及艾斯高取代，另外夏薩特亦已復出先列後備。開波僅僅13分鐘皇馬已有拿祖費南迪斯禁區外勁射破網，可惜艾斯高推人在先入球無效。34分鐘皇馬一次反擊，雲尼斯奧斯祖利亞引球推足半場右路傳中，賓施馬無禁區內無人看管下起腳可惜食唔應柱邊出界，最終半場只能互交白卷。

易邊再戰艾爾切的反擊不時造成威脅，58分鐘一次右路傳中，尾柱的費度查維斯交出中路，古度卡里路門前加一腳被泰拔古圖爾斯僅僅用腳救出。3分鐘後艾爾切一次左路角球，丹尼卡禾接應升頂中楣底然後彈入，助艾爾切爆冷領先。此後皇馬圍攻，戰至74分鐘後備入替的莫迪歷接應短角球左路傳中，賓施馬門前頂入追平。補時階段，皇馬的右路傳中，卡斯米路尾柱接應二傳予賓施馬，後者隨即再與卡斯米路撞牆，禁區邊球不著地窩利抽射破網，成功助皇馬絕殺，以2:1險勝對手，暫時壓過周一才有比賽的巴塞升上次席。

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