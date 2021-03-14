榜首的馬德里體育會周六在祖奧菲歷斯入球無效及蘇亞雷斯射門中柱下，作客以0:0賽和最後20分鐘只餘10人應戰的基達菲，令緊隨其後的皇家馬德里和巴塞隆拿提高了爭奪今屆西甲冠軍的希望。

馬體會今場佔盡優勢，全場控球達72.7%，是該隊自2005/06球季以來在西甲控球率最高的一仗。不過，馬體會開賽7分鐘有恩歷克卡拉斯高射門被撲出，38分鐘的另一次射門又被主隊門將大衛蘇利亞沒收。完半場前，基達菲的卡利斯艾蘭拿遠射被奧比歷撲到後，古曹靴南迪斯補射高出，兩隊上半場均無樹。

換邊後，馬體會以祖奧菲歷斯入替沙奧尼古斯。62分鐘，菲歷斯頭槌破網，惟助攻的馬高斯洛蘭迪傳球前皮球已越過底線，入球無效。64分鐘，馬體會再作出三個調動，調入了奧士文尼迪比利、雷蘭洛迪及湯馬士林馬，全力向基達菲施壓下，主隊於70分鐘有阿倫尼安踩踏雷蘭洛迪而領紅被逐，基達菲少踢一人。

馬體會之後再有迪比利近射被撲出底線，蘇亞雷斯在83分鐘笠射中柱，迪比利在90分鐘的頭槌攻門又失機，馬體會未能把握多踢一人的優勢士哥，最終只能與基達菲賽和0:0。目前，馬體會27戰得63分續居榜首，但只領先同日較早時候以2:1擊敗艾爾切的皇家馬德里6分，排第三的巴塞隆拿周一如能戰勝侯爾斯卡，將可以超越皇馬而重返第二位，並將與馬體會的距離收窄至4分。

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