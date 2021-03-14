周六西乙愛斯賓奴作客2:2賽和米蘭迪斯，當中今仗後備上陣的武磊未有交出入球助攻外，臨完場前更和對手發生衝突，但卻沒有一名隊友上前幫手。

武磊今仗83分鐘時後備入替，臨完場前，武磊在禁區頂被對方球員撞倒，其後他隨即起身推對方，雙方發生衝突。當時武磊情緒非常激動，就連球證上前亦無法控制他的情緒，其後球證就吹起完場哨終止比賽。不過，喺武磊同對方「講手」的過程中，竟然沒有一位隊友上前幫忙，更顯得他當時孤立無援。

事實上，武磊近期在愛斯賓奴的狀況不太理想，今季後備上陣居多，早前更試過連續三場未有上陣，更三仗後備上陣亦未有任何貢獻。不過，球隊目前以55分排在第二位，下季相當大機會升上西甲。

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