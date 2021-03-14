後備上陣的安東尼（Carmelo Anthony）周六攻入了全隊最高26分，帶領拓荒者作客以125:121險勝木狼，安東尼職業生涯得分在這場比賽中更超越了火箭名宿奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）而升上NBA歷史第11位。

今仗賽前，安東尼與奧拉祖雲的生涯總得分只差17分，而他在第四節還剩9分46秒時跳投得手，令他超越奧拉祖雲的26,946分而進佔NBA歷史得分榜第11位。安東尼完成這場比賽後，生涯累積26,957分，希耶斯（Elvin Hayes）以27,313分排第10。

奧拉祖雲曾帶領火箭兩奪NBA總冠冠，個人12次入選NBA明星賽，安東尼賽後表示︰「我們全都知道奧拉祖雲為這項運動所做的，他在這項賽事留下的印記超越了前人。」安東尼又謂︰「我很高興仍然在這裏，這是最重要的。我可以繼續比賽，我仍在這裏而我仍然在努力。」

拓荒者今戰完成首節後領先木狼33:24，完半場續以66:57領先，木狼在下火場力追拓荒者，戰至第三節尾段終於超前，不過安東尼在第四節關鍵時刻發威，跳投得手及投進2記三分球，加上安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）亦拠進2球三分，助拓荒者領先109:103。及後木狼追成115:116僅落後1分時，安東尼又再跳投入2分，助拓荒者再拉開成118:115。有尼拉特（Damian Lillard）獲25分、10助攻、5籃板以及簡達（Enes Kanter）獲20分、11籃板的拓荒者最終以4分之差力克木狼，木狼雖有唐斯（Karl-Anthony Towns）獲全場最高的34分及搶下10籃板，但全隊共有六人得分上雙下仍難逃一敗。

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