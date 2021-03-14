俄超班霸辛尼特日前宣佈，為今季餘下四場主場聯賽的入場球迷免費接種武漢肺炎疫苗，計劃由周六迎戰艾卡馬特的比賽開始，而辛尼特在下火場由卡拉華耶夫、阿斯蒙、迪斯尤巴以及安德里莫斯杜禾先後建功下，以4:0大勝一場。

衞冕的辛尼特在主場設立的流動疫苗接種中心，周六對艾卡馬特的比賽展開前2小時開始運作，為18歲以上的入場球迷免費接種「衞星五號」（Sputnik V）疫苗，計劃會維持至5月2日該隊對莫斯科火車頭的最後一場主場聯賽。根據辛尼特公佈，有意接種疫苗的球迷需要帶同他們的護照以及國民健康紀錄卡，在獲得醫療人員許可下才能接種。

俄羅斯的「衞星五號」疫苗，接種兩劑後的有效率估計約為91.6%，而最新的測試表明，這種疫曹對新的武漢肺炎變種病毒效果很好。

俄羅斯共有逾89,700人死於武漢肺炎，惟在疫情之下，俄超比起其他歐洲足球聯賽准許更多球迷入場觀戰，辛尼特今季的主場賽事平均便有約17,094名球迷入場，而去年底以1:2不敵慕遜加柏的歐聯分組賽，入場球迷則有10,860人。辛尼特今季在俄超尚餘八場聯賽，目前22戰得45分續在聯賽榜領先。

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