RJ巴列特（RJ Barrett）周六攻入職業生涯新高的32分，加上蘭度爾（Julius Randle）貢獻「大三元」，協助紐約人在NBA常規賽作客以119:97反勝雷霆，重回勝軌。

雷霆第一節命中率高達70.6%，打完第一節後以31:22領先紐約人，但紐約人第二節開始回勇，後三節得分以97:66大幅壓倒雷霆，全場只有10次失誤但逼得雷霆失誤18次，籃板數亦以45:40倒雷主隊，加上三分球35投14中（命中率40%）優於32投8中（25%）的雷霆，最終以22分之差擊敗OKC。

周六（香港時間周日）NBA常規賽戰果

雷霆 97:119 紐約人

註︰前者主場

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