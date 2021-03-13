上周六英超早場車路士作客鬥列斯聯，雙方門將艾度亞文迪及梅斯利亞屢救險球，最終雙方打成0:0各得1分。車路士在領隊杜曹上任後依然保持不敗，12場取得8勝4和，當中只失兩球，賽後繼續排在第四位。

杜曹今仗除續用夏維斯擔任前鋒外，更首以基斯甸普列錫出任右翼衞。開賽七分鐘，這位美國翼鋒落底傳中給夏維斯，後者撞射被梅斯利亞接實，列斯聯隨即打反擊，班福特接應長傳，再單刀橫傳給泰拿羅拔斯射入空門，可惜旁證指班福特越位在先入球無效。

11分鐘，列斯聯後防自製險境，艾寧禁區內大腳解圍，卻省中自己隊友迪亞高洛蘭迪，皮球中楣後幸被梅斯利亞接實；五分鐘後列斯聯再有黃金機會，泰拿羅拔斯禁區頂燙射，艾度亞文迪飛撲後中柱彈出。

班福特受傷退下火線

班福特在35分鐘因傷退下火線，要由洛迪高摩連奴入替。車路士其後搶回不少攻勢，41分鐘先有美臣蒙特遠射被救出。補時階段，薛耶治右路傳給禁區的夏維斯，後者控定後射門同樣被救出，雙方半場打成0:0。

換邊後三分鐘，夏維斯禁區頂擺脫對手起腳，可惜再次被梅斯利亞救出。55分鐘，洛迪高禁區內頭槌傳給拉芬夏比洛尼射門，文迪在已落地的情況下仍能用手救球，助車路士化險為夷。

71分鐘，難以撕破對方防線的車路士有後上的魯迪格禁區外一記遠射，梅斯利亞飛身撲出；六分鐘後，列斯聯由拉芬夏左路開角球，洛迪高飛頂再次過不到文迪十指關，最終雙方打成0:0各得1分，車路士繼續排在第四位。

紐卡素補時逼和維拉

至於上周五英超，飽受護級壓力的紐卡素主場迎戰阿士東維拉，「喜鵲」一對中堅成為了主角，先有施亞蘭奇勒於86分鐘的烏龍球令喜鵲落後，奇勒中堅拍檔拿修斯在94分鐘建功，成功協助紐卡素1:1逼和維拉，搶回寶貴一分。

文：港生