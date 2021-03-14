港超聯賽事再現紅旗！周日在青衣運動場由標準流浪主場對傑志的賽事，在疫情影響只可開放一半座位的情況下，最終有678名球迷入場，全場爆滿，近200人要在場外的行人天橋觀戰。最終兩隊均沒有入球，以0:0賽和，各得1分。

傑志今仗續有丹恩奴域及巴爾拿正選上陣，加維蘭恢復註冊先列後備，蘇沙則不在名單之上；流浪則有「孖寶」盧均宜、林嘉緯及上仗對晉峰建功的播磨浩謙倒戈。雖然牌面傑志較佳，但主場出擊的流浪不落下風，初段即有亞加斯圖及盧均宜起腳，只是未能命中目標；傑志最有威脅射門來自丹尼，他左路入楔到禁區，接應長傳以不擅長的右腳抽射「撻Q」。流浪其後多次搏到死球，但播磨浩謙、亞加斯圖等頭槌攻門都未能轉化成入球，兩隊半場踢成0:0。

傑志下半場圍攻流浪，但要戰至尾段始有較有威脅埋門。74分鐘，傑志前鋒安永佳左路施射皮球越楣高出。80分鐘，後備上陣的傑志賓紀文射中楣，巴爾拿之後再射又被流浪守門員奧利斯擋出。完場前 傑志還有安永佳罰球直射及丹尼禁區外冷箭同樣逃不過奧利斯，結果兩隊打成0:0，傑志3勝3和12分居首，而流浪5戰6分排第5。

今仗青衣運動場紅旗高掛以示滿座，近200名未能入場的球迷在球場旁邊的天橋觀賽，場面墟冚。支持傑志多年的柯同學本打算在開賽後買飛入場，不料門票早已售罄，只好在場外為愛隊落力打氣，坦言感到驚喜，「青衣千多個座位，只餘約700座位有機會爆滿，但沒料到開波前已滿。」他指過往亦曾遇過「紅旗」賽事，但多數會提早買飛入場，今次是第一次在「場外」撐傑志，認為別有一番風味，氣氛亦不亞於在看台打氣。

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