標準流浪乘上場打開季內勝門，周日黃昏5時30分在青衣運動場挑戰傷兵滿營的一哥傑志，希望能夠可以搶得分數。

以「兄弟班」方式出戰今季港超聯的流浪，上場憑巴西前鋒亞加斯圖半場笠入世界波，加上前傑志及東方前鋒播磨浩謙後備上陣補時階段建功，以2:1險勝晉峰打開今季勝門，目前以4戰1勝2和1負得5分，排名第5位。

對傑志前，流浪再有好消息，上場傷出的盧均宜傷勢並不嚴重，此戰可與林嘉緯等經驗球員領軍，不過，前鋒祖連奴因傷仍然缺陣。盧均宜賽前表示對手質素較高，踢法將較主守，而傑志組織已不及以往，上場對東方出現不少錯誤。他說：「球隊攻守還有不少改善空間，但組織進攻上已有改善，希望此戰可減少犯錯。」流浪在菁英盃分組賽以0:3及3:5不敵傑志。

傑志上場在榜首戰險勝東方，錄得三連勝，但陳晉一、羅拔圖、基爾頓及史雲斯頓等受傷，主教練朱志光承認傷兵問題頗嚴重，故已提醒球員必須打醒十二分精神應付流浪：「青衣運動場有利防守，而流浪人腳不差，又有經驗球員領軍。」兩場入三球的丹恩奴域料續任正選，料續與在流浪身上取得六球的安永佳合作。

愉園季內受拖欠薪酬及遲交保險費等問題困擾，但表現叫人驚喜，上場賽和理文，開季 4戰4和4分排名第6位；曾賽和理文、傑志及東方强隊，證明愉園有一定戰力；周日下午3時在深水埗運場對四戰皆北、包尾的「升班馬」晉峰，愉園有力打開勝門。晉峰上場遭流浪絕殺，進一步打擊球員信心，且看主教練艾斯達維能否及時重建球員信心。

港超聯周日賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

3:00pm 愉園[6]vs晉峰[8] 深水埗運動場

票價:$80及$30(長者及學生票)

5:30pm 標準流浪[5]vs傑志[1] 青衣運動場

票價:$60及$20(長者及學生票)

註：[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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