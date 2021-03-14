利物浦領隊高普表示，目前仍在養傷的中堅華基爾雲迪積克（VVD）與祖高美斯，都難以出戰今夏舉行的歐國盃決賽周。

身為荷蘭國腳的VVD，在去年10月的英超默郡打吡戰，被愛華頓門將比克福特撞傷膝部十字韌帶，而祖高美斯亦在去年11月隨英格蘭國家隊操練時，亦告弄傷左膝肌腱。

「祖高美斯還未能跑步，VVD雖然可以，但這種傷患真的很棘手。」高普說。

受武漢肺炎疫情影響，原定去年舉行的歐國盃決賽周，已延至今年6月11日至7月11日上演，對於雲迪積克與祖高美斯能否趕及參戰，高普直言機會十分渺茫。

「老實說，這不是我能夠作出的決定，但以目前掌握的資訊來看，我認為機會不大。」高普說。「不是我拒絕放人，而是因為他們都有傷。我們都希望他倆能夠趕及康復，跟大軍一起進行季前集訓，而祖爾麥迪比的情況也是差不多。」

祖爾麥迪比因為足踝韌帶受傷，在一月底宣佈提早收咧，高普指這個喀麥隆守將目前仍要穿上保護靴。

「若他們能夠趕及參與季前訓練，我將會感到很興奮，但歐國盃？我真的想也沒想過。要有足夠狀態參戰歐國盃，你最遲要在甚麼時候復出？賽事揭幕前一周？還是開賽當日？我不知道。」高普補充說。「我明白國家隊或許需要他們，但我們不能、亦不會作出這種決定。他們康復的時候，就自然能夠上陣。」

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