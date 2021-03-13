球壇唔係咁老套又上演一幕「愛回家」吖嘛？最近咪有傳祖雲達斯喺歐聯16強出局後，想將年薪高達3,100萬歐元嘅球星基斯坦奴朗拿度（C朗）掃出都靈嘅？家陣有報道就話，C朗可能會返去三年前將佢賣去祖記嘅前球會皇家馬德里，而且因為祖記想急賣套現，可能2,900萬歐元（約2.7億港元）嘅超筍價就可以完成呢次交易，但唔只係我求大俠，仲有好多皇馬球迷都唔係太贊成。

近日好多傳言話，由於祖記自從買咗C朗返嚟之後，連續三季喺歐聯都冇成績，呢2季甚至仲提早16強畢業，所以球會為止血，想喺今個夏天就提早送走佢。考慮到C朗家陣都36歲，個價點都收唔番之前買入嗰陣嘅一億歐元，加上武肺影響市場購買力，所以準備標價2,900萬歐元就放人。

一直對C朗有興趣嘅巴黎聖日耳門（PSG）當然吼住呢個良機。不過，意媒就吹風話原來文迪斯同皇馬都傾緊，研究C朗有冇可能回歸，西班牙《阿斯報》亦都話C朗一直有關注皇馬近況，認為皇馬陣容仍然充滿潛力，佢返嚟就可以解決入球能力不足嘅問題，而且對佢嚟講亦好有挑戰性。

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46%皇馬迷反對

隨住C朗回巢消息傳出，皇馬教練施丹竟然亦喺上周五西甲嘅記招上有回應：「大家都知道C朗對馬德里嘅意義有幾大，佢喺呢度所做嘅一切，同埋我哋所有人對佢嘅情感係點，我諗都唔使多講。佢創造咗歷史，係偉大嘅球員，但佢𠵱家仲係踢緊祖雲達斯，我唔可以透露啲咩。」

C朗效力皇馬九個年頭，捧過四次歐聯冠軍，皇馬球迷理應好高興佢有可能回歸。不過《阿斯報》就做咗個調查，詢問逾80,000個球迷關於對C朗回巢嘅睇法，結果竟然有成46%覺得佢返嚟未必係好事，原因係覺得球隊需要向前行改革，而唔係行番舊路。

拉莫斯話簽夏蘭特好過

其實，皇馬最近都有同基利安麥巴比或艾寧夏蘭特呢啲新一代球王接班人扯上關係，或者佢哋應該集中資金買呢啲後起之秀仲好。家陣都未同皇馬續約嘅34歲隊長沙治奧拉莫斯都分分鐘唔留隊，但佢最近亦有向球會獻計，建議球會努力簽夏蘭特實際啲，點都易過身價可能成兩億嘅麥巴比。