皇家馬德里周六西甲險勝艾爾切一仗，傷癒復出的隊長沙治奧拉莫斯曾被對手禁區內拉跌，但未獲判12碼，即使這位中堅當時激動地衝向球證爆粗投訴，依然沒有改變判決。皇馬也已經連續21場西甲未有獲得12碼，連總監布達堅奴都表示震驚。

拉莫斯因傷缺陣了58日後重返球場，正選上陣。比賽爭議出現在下半場，當時比數仍是0:0，拉莫斯在對方禁區接應角球迎頂時，被對方守將艾雲馬干尼拉跌，但球證沒有示意犯規。

拉莫斯當時怒不可遏，衝向球證爆粗：「那是他媽的12碼，12碼。他沒有弄斷我的手臂已經是奇蹟，拜託去看看，當我求求你，那是鐵證如山的12碼。」球證聽完拉莫斯的說話後，確實暫停了一下，但最終還是決定讓比賽繼續，沒有理會拉莫斯。未獲判12碼的皇馬，隨後被艾爾切先破門，後來才靠賓施馬梅開二度反勝。

拉莫斯在2017/18球季的歐聯決塞，也曾被指控以類似的方法令利物浦前鋒穆罕默德沙拿受傷。主帥施丹賽後未有聲援愛將，只表示「我們覺得有些事發生，但球證沒有」，也無可奈何要接受，但總監布達堅奴則對於皇馬連續21場西甲都未獲12碼，大感奇怪：「我比較想將這個現象交給一些專家從不同角度去看，我也不想說太多，但毫無疑問是令人震驚的情形，那要視乎球證如何看待。」

不過，布達堅奴也提醒與拉莫斯今場一齊傷癒回歸、但75分鐘才後備入替的翼鋒夏薩特，指對方應要盡快顯現自己的身價，替皇馬帶來更多貢獻。至於今場「起孖」的賓施馬，則藉這兩球追平前華倫西亞及巴塞隆拿射手韋拿的西甲累積入球，兩人目前都入了184球，在西甲歷史射手榜中排第12位。

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