阿古路周六在今季英超終於開齋，射入自2020年1月以來的第一個聯賽入球，協助曼城作客以3:0大勝護級分子富咸，周日在「曼市打吡」以0:2不敵曼聯後已連贏兩場，榜首優勢拉開至17分。

下周二將於歐聯16強次回合出戰慕遜加柏的曼城，今場正選陣容與上仗擊敗修咸頓之役比較作出了七個調動，奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡及菲爾科頓等均先列後備，阿古路、史東斯及班捷文文迪等則重返正選陣容。曼城開賽雖然控球佔優，但要為護級搶分的富咸表現頑強，曼城真正具威脅的攻門不多，其中，費倫托利斯18分鐘在禁區內射門被富咸門將艾路拿擋出，貝拿度施華34分鐘的射門被化解，阿咕路完半場前於禁區內起腳又被艾路拿沒收，兩隊上半場互交白卷。

不過，曼城在47分鐘終打破僵局。曼城的祖奧簡斯路左路罰球傳中，史東斯近射得手助藍月領先1:0。

55分鐘，富咸的佐基姆安達臣解圍，皮球省到隊友艾雲卡華利路後反彈到加比爾捷西斯腳下，後者推入禁區並扭過艾路拿射入，曼城領前至2:0。根據Opta的統計，捷西斯各項賽事為曼城正選上陣114已直接參與95球，當中包括73個入球及22次助攻，近10次正選則射入了8球和助攻1次。

60分鐘，費倫托利斯博得12碼，阿古路操刀射入，取得自2020年1月21日贏錫菲聯1:0之役以來第一個英超入球，打破417日聯賽入球荒，助曼城領前至3:0。上仗爆冷以1:0戰勝衞冕利物浦的富咸，下半場開賽後15分鐘連失三球後大勢已去，最終亦以0:3落敗。

在英超客場八連勝的曼城，目前以30戰得71分高踞榜首，領先少賽兩場排第二的曼聯17分，29戰得26分的富咸繼續排在聯賽榜尾三位置。

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