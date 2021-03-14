由曼聯92班碧咸、傑斯、加利尼維利、史高斯等人作為班主的英乙球會沙福特城，去季打入了英錦標決賽，可惜因為武漢肺炎疫情關係，對樸茨茅夫的決賽要到上周六才舉行，結果沙福特城在互射12碼階段擊敗樸茨茅夫，歷史性贏下球隊首座錦標。

原定去年3月進行的決賽，足足延期了12個月才進行，雖然是閉門作賽，但作為班主之一的加利尼維利、史高斯和最近受醜聞纏身的傑斯亦有到溫布萊球場看球隊比賽，但國際邁阿密的班主碧咸和教練菲臘尼維利就未能入場觀看球隊表現。雖然這場決賽最終悶和0:0，加時後需要互射12碼分勝負，但沙福特城最終以4:2成功擊敗對手，贏得球隊首座冠軍。

賽後班主之一的加利仔在社交媒體發佈球隊捧盃的照片，卻被天空體育的好拍檔加歷查取笑：「這是你第一次沒有靠費格遜而贏下的冠軍。」值得一提是，今季的英錦標決賽亦會在今天進行，由剛有法國財團入主的新特蘭鬥燦美爾。

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