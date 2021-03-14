阿古路周六取得自2020年1月以來的首個聯賽入球，協助曼城在英超以3:0大勝富咸後，領隊哥迪奧拿大讚球隊表現出色之餘，坦言入球對該名阿根廷射手以及球隊都很重要。

曼城周六上半場與富咸踢成0:0後，下半場15分鐘內連入三球，在史東斯和加比爾捷西斯先後破網後，由阿古路主射12碼中鵠，打破417日聯賽入球荒，為球隊奠定3:0的勝局。

哥迪奧拿賽後說︰「這當然重要。對他來說，入球就是一切，加比爾亦是一樣。」他續道︰「他的入球非常重要，這是他很長時間以來首次踢足90分鐘。他們是很難踢的對手，非常體力化，對球員們並不容易，我們很有耐性而後防也難以置信地穩固，我們沒有因死球而失球。所有11球員，還有後備上陣的費蘭甸奴和艾利加西亞表現都非常出色。」

曼城大勝富咸後，周二將會在歐聯16強次回合對慕遜加柏，周六則會在英格蘭足總盃作客愛華頓。哥帥表示，周六贏富咸是一場重要且精采的勝仗，「這場比賽在很難踢的球場進行，整體來說非常出色。他們以頂尖狀態迎接這場比賽，他們在晏菲路贏波，近期失球很少。他們創造機會，但我們控制着戰局。」

哥帥指︰「我們知道我們有三場來自不同賽事的比賽，我們在英超只餘下八場比賽，現在我們要將焦點放在歐聯。」

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