受傷兵問題困擾，AC米蘭已不如上半季般氣勢凌人，三天前又造訪曼聯踢完歐霸盃，疲態必露，加上今季主場成績不及作客，周日有理由信拿玻里可在聖西路揚威，平手盤取客軍。（球賽編號：星期日51；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日3:45am直播）

米蘭在意甲已失榜首，第22周被國際米蘭反超，現已落後六分，而且近期一直受傷兵問題困擾，人手欠完整下影響穩定性，近5場聯賽得2勝1和2負，而且兩場勝仗都不是在聖西路取得。米蘭今季主場13輪比賽中，竟只得6勝4和3負，相反作客所得分數則長居20隊之首，反映在聖西路出擊並無心理優勢。

國際長勇冇甩「拖」

米蘭還有眾多主力在傷兵名單中，除王牌射手伊巴謙莫域外，列比錫、迪奧靴南迪斯、查漢奴古、伊斯美賓拿沙及新加盟的文迪蘇傑等最近也倦勤，以上不少是進攻球員。拉菲爾利亞奧及基斯爾最近苦撐，但考慮到三天前剛在歐霸激戰曼聯，今再撼拿玻里，恐兵源緊張下體能負荷不來。

再者，紅黑軍在歐霸16強首回合1:1逼和曼聯，取得一個作客入球，心思上或更放重在歐洲賽，期望在周四上演的次回合搶得出線資格，或影響今戰部署。就算有指迪奧靴南迪斯、查漢奴古和文迪蘇傑有望可復出，教練皮奧利也未必冒險，寧在次回合對曼聯才安排他們上陣。

拿玻里近績也一般，但攻力較米蘭有看頭，近4場聯賽入10球，當中恩斯治尼上輪對博洛尼亞梅開二度，後上中場施連斯基的遠射也不容看輕，還不能數漏梅頓斯及夏榮羅辛奴等好手。重點是拿玻里在歐霸盃32強已出局，已不用兼顧歐洲賽；再者，教練加度素要保帥位，倒戈放棄他的前球會AC米蘭也肯定更賣力，平手盤撐拿玻里。

同日，五連勝的國際米蘭造訪今季主場未開齋的拖連奴，後者即使讓一球/球半也捧上盤。（球賽編號：星期日30；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台今日10:00pm直播）

文：盧卡東尼