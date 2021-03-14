一月尾才接受過腎癌手術的拿維治（Caris Levert）周六復出，協助新東家溜馬作客以122:111勇挫太陽。

拿維治在今季較早時候，於涉及夏登（James Harden）的重磅交易中，被網隊送至火箭，其後再被交易到溜馬，並在接受體測時發現左邊腎臟出現小腫塊，經檢查後證實為腎細胞癌。不過，溜馬並未因此而取消交易，並全力支持拿維治抗癌。這位26歲後衞在一月尾接受手術移除相關組織，休戰個多月後，周六終於首次代表溜馬出賽，正選上陣27分鐘，全場14投5中得13分，外加7個籃板球及2次助攻，最終協助球員以11分之差擊敗太陽。

除了拿維治的表現備受關注外，D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）今仗亦交出「三雙佳績，得到22分、13個籃板球及交出10次助攻，另外還有4次偷球。後備上陣的D麥達莫（Doug McDermott）也有22分進賬，博丹（Malcolm Brogdon）就有全場最高的25分。

太陽方面，D卜克（Devin Booker）取得20分，沙歷（Dario Saric）也有17分，但基斯保羅全場10投只中2球得8分，令球隊連贏五場的強勢告終。

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