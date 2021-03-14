今季後防傷兵滿營的利物浦，在冬季轉會限期屆滿前，成功由史浩克04借來奧辛卡巴克應急，但這位土耳其中堅加盟後的表現毀譽參半，紅軍領隊高普認為，外界不能期望一位年僅20歲的小將，能令球隊所有問題迎刃而解，希望球迷能夠保持耐性。他又指出，法賓奴泰華利斯重返自己最擅長的防守中場位置，將大大提高紅軍在攻守兩端的效率。

「我不認為這是一個大問題，我有聽到奧辛卡巴克受到了一些批評，但我沒有深究。」高普說。「現實世界就是這樣，我們簽入了一位20歲的小將，所有人便希望他能在一秒之內，解決我們面對的所有問題，完全不給予他任何時間，但我們不會這樣看待事情。」

「奧辛卡巴克自加盟以來，表現一直都很好。他踢出了自己的最佳水準嗎？或許沒有。情況其實有點複雜，因為他正盡力適應球隊的踢法，但這難免令他無法發揮出自己原有的特點。要做到兩全其美，就需要一點時間。」高普續道。

對於上半季大部份時間要墮後串演中堅的法賓奴泰華利斯，最近終於能夠重返自己最擅長的防守中場位置，高普表示相信這將為紅軍帶來極大幫助，但他亦強調要所有中場球員合力，紅軍才可以從谷底反彈。

「法賓奴回到自己的最佳位置，無論在攻守兩端都能為場上每一位隊友帶來幫助，這也能令堤亞高艾簡達拿輕鬆一點，但問題不會單憑一個調動，就可得到解決。法賓奴重返6號位，明顯提升了球隊的防守與串連能力，而韋拿杜姆在8號位也不忘參與防守，艾簡達拿亦是一樣，這才是表現得以改善的原因。」

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