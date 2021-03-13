談及港足史上經典一役，年輕讀者或想起09年東亞運擊敗日本捧盃一幕，但對老球迷而言，36年前的5.19之役或更令人回味。當年港隊作客北京，技壓中國隊出線世盃外淘汰賽，距離決賽周只有一步之遙，無奈最終不敵日本出局，5.19入球功臣顧錦輝憶起前事，仍然大嘆可惜。

1986年墨西哥世界盃亞洲區外圍賽，中、港被編入4A組，顧錦輝憶道，同組汶萊及澳門較弱，賽前已肯定與國足戰至最後一場爭出線。當年港隊每周在銀禧體育中心（現香港體育學院）集訓，經常重溫比賽片段作針對部署：「好似古廣明（國足翼鋒）佢打右邊，我哋左後衞余國森就要留意多啲佢啲畀波、路線點走，（片段）差唔多真係睇足一年。」當年國足以古廣明、王惠良等廣東球員為骨幹，雖實力稍勝港隊，但港隊每年與廣東隊踢省港盃，對他們瞭如指掌，加上賽前準備充足，港隊未懼與中國對陣。時任教練郭家明重召胡國雄、劉榮業等名將歸隊，結果首循環主場守和國足，再大勝汶萊和澳門。中港同樣四勝一和得九分，國足以較佳得失球差列榜首。最後一輪作客北京，港隊必須贏波方可出線，反觀中國只需賽和即可，形勢佔優。不過，時任中國主帥曾雪麟事後透露有領導指示，必須大勝一場風光出線，壓力反落在其身上。賽前郭家明着球員放鬆心情作賽，但面對北京工人體育場數萬名觀眾，「一攞波就噓你」，顧坦言壓力非淺。

當年主打穩守突擊的港隊冀保半場不失，但初段憑「細鬼」張志德世界波意外領先，及後李輝為中國扳平。下半場中段，梁帥榮後場出波，劉榮業在禁區與後衞爭奪，皮球輾轉落在後上的顧錦輝面前，他勁射為港隊再度領先。重溫片段，該入球看似具幸運成份，但他透露郭家明曾指示他和黃國安兩位防中需要後上助攻，形容入球是因戰術安排得宜。落後的中國在最後半小時全軍壓前，「我哋幾乎連半場都過唔到，望住個鐘一分一秒過，希望快啲完場，係我踢波以嚟最難捱嘅半個鐘。」顧苦笑道。

最終港隊守住勝局，氣走國足晉級。顧錦輝指，當年賽後球迷掉雜物發洩，港隊需要在中圈苦等半個鐘，才可穿過看台間的通道入更衣室。及後騷亂蔓延至場外，據報當時北京球迷四出破壞，又攻擊載有外國記者及球迷的車輛，甚至要求與曾雪麟對話，事後逾百人被捕：「場外球迷唔肯走，入到更衣室仲要等多一個鐘先離開到，第一次踢波踢到咁誇。」

翌日球隊返港，近千名球迷在啟德機場恭候港足凱旋而歸。雖踏出機艙前領隊余錦基已知會有人接機，但當時墟冚場面仍教顧錦輝驚喜：「冇諗過有咁多人，成個大堂都係球迷，我哋球員全部幾個幾個貼住行，啲球迷好開心，嚟攬住你、握你隻手。」球迷夾道歡迎固然高興，賽後慶功時派發的獎金亦相當豐厚，顧透露每位球員可獲發數萬元獎金，相當於當時港甲球員一個月薪金，「未試過踢一場波賺咁多，好厲害。」

戰罷5.19後，港隊躋身淘汰賽鬥日本，當年日本實力較中國弱，可謂與港隊「五五波」。挾上仗氣勢，傳媒、球迷，甚至球隊內部都認為有望力壓日本晉級，但結果港隊以0:3及1:2連輸兩場，痛失衝擊墨西哥世盃的機會。「（賽前）我都諗住有機會贏，但踢落去又唔係我咁諗，可能當年贏咗中國心雄，放鬆咗，反而冇上一場波咁肉緊。」港隊若力克日本後再贏南韓，即可進軍墨西哥，「當時南韓仲弱過日本少少，仲期望緊『哇！真係有得打世界盃決賽周會點呢？』」可惜幻想最終未能成真。自該屆起，香港足球逐漸衰落，被亞洲其他國家迎頭趕上，風光不再。

5.19堪稱港足歷史上最經典一仗，但對中國隊而言無疑是慘劇，甚至以「國恥」形容亦不為過。出局後曾雪麟成千古罪人，收過死亡恐嚇，最終引咎辭職，更形容「5.19改變了下半生」。顧錦輝當年省港盃不時與廣東球員碰頭，漸漸成為朋友，即使在5.19後，甚至近年省港盃元老賽亦有寒暄，但當年事仍是不可觸及的痛點：「當年中國隊實力、人口都比香港多，贏係應該嘅，輸畀我哋對佢哋打擊好大。」

回望前事，中堅出身的顧錦輝向來入球不多，但偏偏能在大戰中一腳奠勝名留青史，至今仍難以忘懷：「呢一生踢波嚟講，呢球非常重要，時不時都會諗起，一去到5月19號啲人都會講起呢場波。」2015年適逢5.19三十周年，足總特意邀來當年港隊球員踢紀念賽，足見此戰歷史地位崇高。不過，光榮背後，顧錦輝嘆除09年東亞運外，港足已無輝煌歷史為人傳頌，認為如今港足風氣及水平難與昔日相提並論：「睇波嘅人少咗，氣氛一定差啲，港隊同中國隊水準都相差好遠。其實5.19已經過去咗30幾年，希望年輕人可以努力，造出港足歷史新一頁。」

5.19港隊教練及球員現況

教練︰郭家明（國際足協、亞洲足協、香港足總技術顧問）

門將︰陳雲岳（移民美國，經營餐館生意）

清道夫*︰梁帥榮（澳門足總技術總監）

中堅︰賴羅球（移民美國，經營製衣生意，現回流香港）

右後衞︰張志德（香港車路士足球學校教練、足球評述員）

左後衞︰余國森（經營雲石生意）

防守中場︰顧錦輝（南華興趣班教練）

防守中場︰黃國安（從事運輸業）

右中場︰胡國雄（已離世）

左中場︰陳發枝（香港車路士足球學校教練）

前鋒︰劉榮業（在柬埔寨經營娛樂、飲食生意）

中鋒︰尹志強（已離世）

*兼任隊長

後衞︰譚耀華（移民美國，經營造鞋業生意）

後衞︰李菲臘（從事西澳洲出囗鐵礦火車運輸）

註：只列部份

記者、攝影：麥卓溢

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