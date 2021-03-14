體院精英運動員及相關教練、職員，最快可於本月22日起接種武肺疫苗，體院主席林大輝今日在體院召開記者會，他表示已得到政府支持，全職體院精英選手可自由選擇接種科興或復必泰(BioNTech)，期望早打早點可恢復出外比賽，對於科興近日多宗死亡過案及不良反應，林大輝認為以精英選手的長期專業訓練及體質，相信不會產生接種後不良效果。

「作為管理層及諮詢過專家意見後，疫苗更能保護運動員的健康，對他們有保障，是有其必要性及重要性。我們運動員主要年輕力壯，他們身體健康狀況十分之好，亦接受專業的訓練，相信產生不良效果及敏感機會是低的。」林大輝上周得知國際奧委會談及奧運選手可接種疫苗，隨即跟公務員事務局長聶德權洽談有關運動員接種疫苗一事，體院現有500名全職及500名教職員，都可自願性接種。

屆時政府會派專人到體院接種，林大輝說：「香港隊現奪得的東奧及殘奧席位，跟我們目標仍有一段距離，希望運動員盡快接種疫苗後可出外參加奧運資格賽。」香港隊暫時取得30場東奧入場券以及11張殘奧入場券。

體院屆時會先為運動員做身體評估後再接種，跟香港市民一樣，接種與否都是自願性，林大輝表示，他未曾資詢運動員及教練們接種意向，但昨天曾在體院遇到已取得乒球入場券的一哥黃鎮廷詢問何時可接種疫苗，他相信運動員會樂意接種，而現時香港人從海外回港要接受21日強制隔離，林大輝表示接種疫苗後的選手有機會可獲隔離豁免，但仍要跟政府商討。

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