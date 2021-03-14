周日英超，白禮頓憑李維士鄧克和李安度杜沙特上下半場各入一球，作客2:1挫有查阿當斯的入球的修咸頓。全取三分的白禮頓結束聯賽三連敗走勢，賽後更升上第14位，與降班區有三分距離。

開賽1分鐘，主隊的修咸頓有賴恩貝特蘭左路傳中，查阿當斯頭槌攻門柱邊出界。16分鐘，白禮頓右路角球機會，柏斯高哥斯開給李維士鄧克，後者跳頂收死費沙科士打，為球隊領先1:0；27分鐘，修咸頓的貝特蘭禁區內頭槌二傳，但防守的鄧克稍稍頂後，被查阿當斯凌空抽射破網，為球隊追成1:1。臨完半場前4分鐘，白禮頓反擊機會，哥斯殺入禁區後單刀射門被費沙科士打救出，雙方半場打成1:1。

換邊後11分鐘，白禮頓一次漂亮組織，拉爾拉拿引球推進後交給韋碧克，後者第一時間傳給李安度杜沙特射成2:1。落後的修咸頓其後換入列特文和迪贊尼普加強攻力，可惜最終未能收復失地，球隊主場以1:2不敵白禮頓，聯賽主場五場不勝。

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