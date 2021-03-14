西班牙球手梅古露莎周六在杜拜網球賽女單決賽，以7:6（8:6）、6:3擊敗捷克的卡積絲高娃，贏得個人近兩年來首項錦標。

「取勝從來都不容易，這個冠軍對我的意義很重大。」被列為九號種子的梅古露莎說。「這是一個很大的成就，我已連續多年到這裏參賽，之前雖然也有奪冠機會，但就老是差一點。我已連續幾次在決賽中落敗了，今天終於可以拿下這個獎盃，我真的很高興。」

梅古露莎對上一次贏得錦標，已是19年四月在蒙特雷封后，她今季曾兩度打入決賽，可惜均告鎩羽而歸，包括上月在雅拉河谷經典賽不敵「一姐」芭迪，以及上周在卡塔爾公開賽敗於姬維杜娃手上。這位兩項大滿貫女單錦標得主，今仗合共轟出七個「Ace球」，並在九次面對破發分的情況下救回七個，最終成功贏得個人職業生涯第八個冠軍。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！