過去摩連奴以穩守突擊戰術聞名，通常以1:0戰術擊敗對手。不過，在擁有哈利卡尼和孫興民兩把尖刀後，球隊進攻火力 強勁，今季更成為首支各項賽事累積達100球的英超球隊，相反他們今仗的對手阿仙奴，今季只攻入67球，為Big6球隊中最少。

熱刺在上周英超4:1大勝水晶宮，今季各項賽事累積已射入100球，成了今季歐洲5大聯賽自拜仁慕尼黑後，第2支 入球達到100球的球隊，就連早前各項賽事21連勝的曼城，今季亦只攻入96球。哈利卡尼與孫興民今季已合作攻入14個聯賽入球，打破了舒利亞及瑟頓於94/95球季在布力般流浪創下互助對方轟入13球的英超單季紀錄。

上周中的歐霸盃16強，哈利卡尼更梅開二度在主場擊敗薩格勒布戴拿模，這位英格蘭前鋒今季狀態大勇，在英超除了交出 「雙雙」成績外，今季各項賽事上陣37場射入26球，平均每場製造1.42球。

阿仙奴上周中同樣在歐霸盃贏波，更作客以3:1反勝奧林比亞高斯。不過，球隊今季的入球數目是Big 6球隊中最少，只有 67球，更未有球員的聯賽入球達雙位數，最多的是拿卡錫迪及奧巴美揚，各攻入九球。

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