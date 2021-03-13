拿玻里上月先後在意盃和歐霸盃出局，球隊目前只餘聯賽戰線，要為前四努力。有指主席迪羅倫迪斯已非常不滿教練加度素的表現，兩人關係已達冰點，加度素很大機會季尾離開球會，曾執教拿玻里三季的沙利很可能回歸。

沙利曾在2015至2018年執教拿玻里，是球隊近年最接近聯賽冠軍的球季，3季都能躋身前3，令「沙利足球」發揚光大。2018年，他接受車路士邀請轉戰英超，短短一季為 球隊贏下歐霸盃就重返意甲執教祖雲 達斯，雖然贏下意甲助球隊完成九連 霸，但就因歐聯不敵里昂出局而落鑊。

有指拿玻里除希望沙利回歸，更希望當年與他一同過檔車路士的「契仔」佐真奴費路也可重返球會。消息人士指：「兩人重回拿玻里是個絕妙的想法，雖然佐真奴與車路士仍有兩年半合約，但沙利是對他非常重要的教練，他絕對有機會返拿玻里。」

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