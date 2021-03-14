NBA在美國時間周六上演「三雙放題」，全日共有夏登（James Harden）、安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、韋斯卜克（Russell Westbrook）、蘭度爾（Julius Randle）與D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）五名球員食出「大三元」，打破NBA單日紀錄。

夏登在對活塞一戰取得24分、10個籃板球及交出10次助攻，錄得自1月從火箭轉投網隊以來的第9次「三雙」，帶領球隊在杜蘭特（Kevin Durant）繼續因傷缺陣的情況下，於主場以100:95取下四連勝。

同日，「字母哥」安迪度安寶與韋斯卜克亦在一場前MVP大戰中齊得「三雙」，以「字母哥」為首的公鹿，最終作客以125:119力挫巫師。安迪度安寶全場有33分、11個籃板球及11次助攻，而「韋少」則有42分、10個籃板球及12次助攻。巫師在第4節末段一度落後6分，但韋斯卜克在完場前41秒射入三分球，為球隊追成119:119平手，公鹿之後連入六個罰球，幸保勝局完場。事實上，今季已是第11次造出「三雙」的韋少，近五次都成功率領巫師奏捷，儘管強勢終於斷纜，但其表現仍獲對手主教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）大讚：「我們打得不算糟糕，同樣也稱不上很好。如果要說全晚有誰的表現特別出色，那就只有韋斯卜克一位。」

另一邊廂，今季首度入選明星賽的蘭度爾，亦錄得26分、12個籃板球及12次助攻，帶領紐約人作客以119:97大勝雷霆之餘，更成為自1989年的馬克積遜（Mark Jackson）以來，該隊首位能在1季超過1次造出「三雙」的球員。紐約人主帥泰保杜（Tom Thibodeau）賽後亦對蘭度爾讚不絕口：「蘭度爾打出『怪獸級』的表現，得分與助攻樣樣皆能，而且甚具領袖風範。數據已說明了一切，他今季在球隊爭勝方面的貢獻十分出眾。」

至於剛在明星賽技巧挑戰賽封王的D沙邦尼斯，周六亦有22分、13個籃板球及10次助攻進賬，協助溜馬作客以122:111擊敗太陽。值得留意的是，D沙邦尼斯今季五次造出「三雙」，溜馬共得4勝1負，可見他連續兩季入選出戰明星賽，絕對是實至名歸。

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