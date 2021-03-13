熱刺經過英超三連勝後，已重返爭奪前四行列，今季由皇家馬德里以借用性質回巢的加里夫巴利，近7場更攻入6球，以最佳狀態迎接周日對阿仙奴的北倫敦打吡。經過半季磨合，領隊摩連奴終摸索出如何發揮巴利的最大威力，但這位威爾斯翼鋒來季會否留隊目前仍是未知數。

文：童健

巴利重返熱刺初期，一度令球迷充滿期待，無奈他與摩連奴的關係時好時壞，早前更透過社交平台，暗批在摩佬麾下欠缺出場機會，引發一場風波。不過隨着狀態回勇，近7場共取得6個入球及3次助攻，「大聖爺」亦漸贏得這位葡萄牙教頭的信任。曾在熱刺跟巴利並肩的贊拿斯指出，這位舊隊友雖然實力非凡，但心靈其實相當脆弱，摩連奴成功重新釋放其潛能的關鍵，正是令對方感到自己備受重視。

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心靈脆弱易影響狀態

「巴利是位世界級球員，在皇馬贏盡所有錦標與榮譽，但這不等於他已達到基斯坦奴朗拿度（C朗）的水平，或者擁有C朗、美斯，甚至是賓施馬的心理質素。很少人會留意到，其實巴利回勇完全是因為成功重拾信心。」贊拿斯說：「巴利在球場上是名殺手，但要發揮其真正實力必先要令他感到被愛。他不是一個慣於面對批評與挑戰的人，初期在熱刺越踢越沉，正是因為受到球迷嘲笑。」

贊拿斯又指，多得前領隊哈利列納當年堅持重用巴利，才令他得以展現出驚人天賦，現在經過半季磨合，摩連奴亦已掌握到竅門：「巴利蛻變成球場上的一頭怪獸，甚至像神一樣，沒人可觸碰他，這正是因為前領隊（哈利列納）的關愛令他充滿信心。這向來不是摩連奴作風，但他似乎看透了這點。」

巴利之前兩季在皇馬的機會不多，部份是因為受傷患困擾，但更大程度是因為教練施丹對他失去耐性，令他在回歸熱刺前的八個月，大部份時間都被雪。摩連奴認為要循序漸進協助巴利重拾信心：「每當球員受傷都總會出現瘡疤，很多時候都不僅是身體上的，而是心理上的創傷。我們需要付出更多耐性，讓他們擺脫陰影。」

事實上，在摩連奴的審慎原則下，巴利今季踢了23仗只得14場以正選姿態上陣（見附表），當中僅一仗踢足，而上周中熱刺以2:0擊敗薩格勒布戴拿模的歐霸盃16強首回合，他亦只在下半場中段才獲派上陣；當然，摩佬可能想用於應付今場北倫敦打吡大戰。

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留用與否摩佬耍太極

當被問到巴利來季會否留效，摩帥就大耍太極，將問題推到皇馬身上：「這要問施丹，因為巴利是皇馬球員。皇馬對他的前途有話事權，我只是向他們借用一名球員，並會盡量發揮其實力，以幫助熱刺。」巴利與皇馬的合約要到2022年夏天才完結，早前就有英媒報道，由於熱刺未必肯繼續承擔其一半薪金，而巴利又堅決要收足60萬鎊周薪，所以他來季隨時會重返皇馬呆坐至約滿。金錢和出場時間那個更重要？取決於巴利到底想繼續蹉跎歲月，抑或想再創職業生涯另一高峯。